Ege bölgesi’nde kar hayatı felç etti

HAVA sıcaklığının ani düşmesiyle birlikte Ege Bölgesi'nde beklenen kar yağışı gerçekleşti. Manisa, Denizli ve İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksama yaşanan Kavacık Rampasına TIR gibi büyük araçların seyahat etmesi bir süre engellendi. Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bulunan Baktırlı, Sivrice, Karaoluk, Güney, Çatalköprü, Osmancık, Yayla, Yukarıbozkır, Aşağıbozkır, Ayvacık ve Dağmarmara mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.Kar yağışı, merkez ilçelerden Yunusemre'de Yuntdağı ile Sabuncubeli geçidinde de etkisini gösterdi. Şehzadeler'de ise Spil Dağı Milli Parkı yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Denizli kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Denizlili vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Kent merkezi başta olmak üzere bazı ilçeler beyaza büründü. Kentin simgesi olan ve Çınar Meydan'da bulunan kentin simgesi Horoz Heykeli önünde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi ekipleri yollarda kar temizleme çalışmaları yaptı. İzmir Tire'de ise kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı.

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