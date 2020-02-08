Entaksı İzmir, kısa sürede ilgi gördü

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akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyan EnTaksi İzmir, tüm sınavları başarıyla geçti. İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) de test edilip tam not olan EnTaksi İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle devreye alındı. Kısa sürede büyük ilgi gören uygulama, kullananlardan tam not aldı. EnTaksi İzmir, küresel firmaların tehditlerine karşı esnafkamu işbirliğiyle hayata geçirilerek Türkiye'de bir ilk oldu. Lüks araçlarla korsan taşımacılık yapanların önüne geçmek amacıyla aynı anda bir ilk daha yaşandı, İzmir VIP taksicilik ile de tanıştı. Lüks taşıma imkanı sunan araçlarda aynı anda 8 kişiye kadar seyahat edilebiliyor; TV yayını, internet bağlantısı, çaykahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunuyor. VIP taksilere EnTaksi İzmir üzerinden ulaşılabiliyor.