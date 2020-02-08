Göz Göz’ün türkleri ses getiriyor!

Süper Lig'de üst sıralar için mücadele veren Göztepe iki farklı yönüyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar sadece yerli oyuncuların skora yaptıkları katkı göz önüne alındığında 20 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 yenilgi ile 32 puanla 3. sırada yer aldı. Ancak yabancılardan istediği katkıyı alamayan Göz-Göz, bu anlamda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi ile 23 puan toplarken 13. sıraya kadar geriledi. Yerlilerden Serdar
5 golle en skorer oyuncu olurken, yabancı oyunculardan golcü Jerome'un
2 golü bulunuyor.
DÖRT BÜYÜKLERİ GERİDE BIRAKTI
Süper Lig'de orta saha oyuncularının sırtladığı Göztepe'de Soner, Halil, Serdar, Castro ve Napoleoni
beşlisi 16 gol, 15 asist yaparak Süper Lig'in en çok sonuca giden 3. orta sahası oldu. Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'u geçen
Göztepe'nin orta alanı, 24 gol, 14 asist üreten Sivasspor (Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan, Fernando, Erdoğan)
ve 16 gol, 18 asist üreten Alanyaspor (Siopis, Fernandes, Efecan, Djalma, Bakasetas)
ile yarışıyor.