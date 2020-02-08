Göz Göz’ün türkleri ses getiriyor!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de üst sıralar için mücadele veren Göztepe iki farklı yönüyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar sadece yerli oyuncuların skora yaptıkları katkı göz önüne alındığında 20 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 yenilgi ile 32 puanla 3. sırada yer aldı. Ancak yabancılardan istediği katkıyı alamayan Göz-Göz, bu anlamda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi ile 23 puan toplarken 13. sıraya kadar geriledi. Yerlilerden5 golle en skorer oyuncu olurken, yabancı oyunculardan golcü2 golü bulunuyor.Süper Lig'de orta saha oyuncularının sırtladığı Göztepe'debeşlisi 16 gol, 15 asist yaparak Süper Lig'in en çok sonuca giden 3. orta sahası oldu.Göztepe'nin orta alanı, 24 gol, 14 asist üreten Sivasspor (ve 16 gol, 18 asist üreten Alanyaspor (ile yarışıyor.