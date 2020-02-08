Horoz çıkış arıyor

BUGÜN NELER OLDU

YUKATELDenizlispor, Süper Lig'in 21. Haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konya B.Ş.B Stadı'nda saat 14.00'te (beIN SPORTS 2) başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Son beş maçında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, deplasmandaki maçtan galibiyetle dönerek kötü gidişine son vermeyi hedefliyor. Denizlispor Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Konyaspor'la çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "" dedi.