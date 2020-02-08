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Horoz çıkış arıyor

Son beş maçtır galibiyete hasret olan Denizlispor, bugün deplasmanda karşılaşacağı İ.H. ’u yenerek rahat bir nefes almak istiyor

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Horoz çıkış arıyor
YUKATEL Denizlispor, Süper Lig'in 21. Haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konya B.Ş.B Stadı'nda saat 14.00'te (beIN SPORTS 2) başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Son beş maçında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, deplasmandaki maçtan galibiyetle dönerek kötü gidişine son vermeyi hedefliyor. Denizlispor Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Konyaspor'la çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim 23, rakibimizin ise 19 puanı var. Bu karşılaşmayı kazanmak iki takım adına da çok önemli. Konya ligin en zor deplasmanlarından birisi. Sahadan üç puanla ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.
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Horoz çıkış arıyor
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