İzmir’den depremzedelere 85 küçükbaş gönderildi

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İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası afetzedeler için 'Kardeşimin koyunu benden' sloganıyla kampanya düzenledi. Üreticilerden kısa sürede ücretsiz olarak alınan 85 küçükbaş, deprem bölgesi Elazığ ile Malatya'ya gönderildi. Kemalpaşa ilçesinin Sütçüler Mahallesi'nde TIR'a yüklenen koyun ve keçiler, dualar eşliğinde yola çıkarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Afet bölgesinde, deprem bölgesinde, hayvanlarını kaybeden üreticilerimiz, ağılları göçen üreticilerimize de İzmir'deki kardeşleri olarak onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına, onların bu kötü günlerinde, üzüntülü günlerinde yanlarında olabilmek adına böyle bir kampanya düzenledik" diye konuştu. İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar da 10 bin 200 üyesinin bulunduğunu, tüm üyelerinin gönlünün deprem bölgesinde olduğunu belirtti. Gülpınar, "Sadece onların acısını duyduğumuzu, kardeş olduğumuzu, ülkede birlikte yaşadığımızı bilmeleri için böyle bir kampanya başlattık" dedi.