89’da attı 90’da tuttu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka dün İstanbul deplasmanından mutlu döndü. 1877 Alemdağspor karşısına çıkan İzmir temsilcisi, 44. dakikada Namık Barış Çelik'in golüyle öne geçti: 0-1. 73. dakikada kazanılan penaltıda Alemdağspor, Eser Yayla'nın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.90'da İstanbul ekibi penaltı kazansa da ilk atışı gole çeviren Eser Yayla bu kez Erdoğan'ı geçemedi. 1877 ALEMDAĞSPOR-KARŞIYAKA: 1-2STAT: Alemdağ GOLLER: Dk. 44 N.Barış, Dk. 89 Doğukan (Pen.) / 73 Eser (Pen.) SARI KARTLAR: Rıdvan / Harun 1877 ALEMDAĞSPOR: Enes Ünal 5, Cenkay 6, Ertuğrul 6, Rıdvan 4, Enes Çavuş 4 (Dk. 71 Eser 6), Yusuf 4 (Dk. 46 Talha 4), Metin Sarı 5, Mert 5, Fırat 4 (Dk. 46 Alp 5), Oğuzhan 6, Erhan 6 KARŞIYAKA: Erdoğan 8, Anıl 7, Metin Peker 8, Cenk 7, Onur 7, Harun 7, Fatih 8, Mustafa Aşan 7 (Dk. 87 Özgür ?), Barış 6 (Dk. 75 M.Değirmenci 5), Doğukan 7 (Dk. 90 Battal ?), Hakan Kuş 7 HAKEMLER: Eren Gökmen, Abdurrahman Atabay, Hakan Erkan

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