Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 89’da attı 90’da tuttu

89’da attı 90’da tuttu

3. Lig’de Karşıyaka deplasmanda ’u 89. dakikada bulduğu golle yendi. Son dakikadaki penaltıyı kaleci Erdoğan kurtardı

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
89’da attı 90’da tuttu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka dün İstanbul deplasmanından mutlu döndü. 1877 Alemdağspor karşısına çıkan İzmir temsilcisi, 44. dakikada Namık Barış Çelik'in golüyle öne geçti: 0-1. 73. dakikada kazanılan penaltıda Alemdağspor, Eser Yayla'nın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Ancak 89. dakikadaki penaltı atışında Doğukan İnci 3 puanı Kaf Kaf'a getiren atışı yaptı. 90'da İstanbul ekibi penaltı kazansa da ilk atışı gole çeviren Eser Yayla bu kez Erdoğan'ı geçemedi. 1877 ALEMDAĞSPOR-KARŞIYAKA: 1-2
STAT: Alemdağ GOLLER: Dk. 44 N.Barış, Dk. 89 Doğukan (Pen.) / 73 Eser (Pen.) SARI KARTLAR: Rıdvan / Harun 1877 ALEMDAĞSPOR: Enes Ünal 5, Cenkay 6, Ertuğrul 6, Rıdvan 4, Enes Çavuş 4 (Dk. 71 Eser 6), Yusuf 4 (Dk. 46 Talha 4), Metin Sarı 5, Mert 5, Fırat 4 (Dk. 46 Alp 5), Oğuzhan 6, Erhan 6 KARŞIYAKA: Erdoğan 8, Anıl 7, Metin Peker 8, Cenk 7, Onur 7, Harun 7, Fatih 8, Mustafa Aşan 7 (Dk. 87 Özgür ?), Barış 6 (Dk. 75 M.Değirmenci 5), Doğukan 7 (Dk. 90 Battal ?), Hakan Kuş 7 HAKEMLER: Eren Gökmen, Abdurrahman Atabay, Hakan Erkan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
89’da attı 90’da tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN