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Ak partı teşkılatı’na önemlı mesajlar

AK Genel Başkan Yardımcısı , ’de partililer ile buluştu. Teşkilata seslenen Kandemir, “ büyük bir aile. Bu ailenin ferdi olmak büyük bir şeref ve onur” dedi

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Ak partı teşkılatı’na önemlı mesajlar

İZMIR'E gelerek yoğun bir programla teşkilatın nabzını tutan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kentte 5 ilçeyi ziyaret etti. Menderes'ten başlayan Bayındır, Bornova, Çiğli ve Karabağlar ile devam eden ziyaretler yoğun katılımla gerçekleşti. Teşkilata önemli mesajyar veren Kandemir'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri eşlik etti. AK Parti İzmir teşkilatının gittikçe çoğalan heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kandemir, "AK Parti büyük bir aile. AK Parti en altından en üstüne kadar, ilmik ilmik emekle örülmüş, büyük bir mücadelenin adı. Kahraman arkadaşlarımızın cansiperane mücadelesinin adı. Bu ailenin ferdi olmak büyük bir şeref ve onur. İzmir'de bunu bir kez daha bunu gördük" diye konuştu.

TABLODAN MEMNUN
İzmir'de yakalanan olumlu havadan ve birlik beraberlik tablosundan çok memnun kaldığını dile getiren Kandemir, "Allah'ın izniyle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. İzmir'deki ilçelerdeki bu havadan çok mutlu oldum. Kerem Ali Başkan bu işe ruhunu koymuş bir başkan. Ben İnanıyorum ki, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'nin riyasetinde İzmir'de yakılan ateşle, bu dönem muazzam bir eser ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

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Ak partı teşkılatı’na önemlı mesajlar
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