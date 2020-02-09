Araba hırsızları polisten kaçamadı

İzmir'de 19 günde yaşanan 5 ayrı araç hırsızlığı polis ekiplerini harekete geçirdi. İlk olay, 29 Ekim 2019'da Buca Fırat Mahallesi 289 sokakta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Müşteki Şerif Şentürk'e ait 35 DCM 10 plaka sayılı otomobili çalan zanlılar kayıplara karıştı. İkinci olay, 8 Kasım 2019'da Buca Atatürk Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Müşteki Musa İlhan'a ait 35 DDD 80 plaka sayılı otomobil çalındı. 10 Kasım'daki üçüncü olay Buca Akıncılar Mahallesi 548 Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Bolcay'a ait 35 DLK 92 plakalı araç çalındı. 12 Kasım'da Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 1186 Sokak'ta saat 09.00 sıralarında yaşanan dördüncü olayda, müşteki Nusrettin Göktepe'ye ait 35 LK 395 plakalı otomobili çalındı. 14 Kasım'daki olayda ise, Bornova Meriç Mahallesi'nde 5711/2 Sokak'ta Erol Yavuz'a ait 45 RA 4901 plakalı kamyonetten hırsızlık yapıldı. Beşinci araç hırsızlığı olayı 17 Kasım 2019'da Bornova Meriç Mahallesi 5701 Sokak'ta 23.00 sıralarında yaşandı. Dursun Keleş'e ait 35 HLN 46 plakalı kamyonet çalındı.

BENZİNLIKTE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri arka arkaya gelen oto hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polis inceleme sonucu zanlıların isimlerini belirledi. Zanlıların 28 yaşındaki Murat P. ve Murat Y. olduğunu belirledi. Murat P.'nin Urla'da çalıntı araçla istasyondan akaryakıt aldığı bilgisine ulaşan ekipleri operasyon düzenledi. Murat P., ekipler tarafından çaldığı araçla birlikte kıskıvrak yakalandı. Arkadaşı Murat Y. ise birkaç gün yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.