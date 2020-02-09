Denizli’yi tipi ve sis vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde tipi ve yoğun sis etkili oldu. Bu güzergahta Denizli- Antalya karayolunu kullanan TIR sürücüleri, ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda kalan bazı tır şoförlerinin yardımına trafik polisi ve karayolları ekipleri yetişti. Ekipler, greyder ve iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.TIR sürücüsü Kadir Yıldırım, yoldaki buzlanma nedeniyle ilerleyemediğini söyledi. Kentten Burdur'a doğru gittiği sırada yolda kaldığını ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtulduğunu belirten Yıldırım, ekiplere teşekkür etti. Öte yandan, kar yağışı sonrası bazı sürücüler, bir dinlenme tesisinin yanındaki boş alanda araçlarını karın üzerinde kaydırdı.