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Geleceğin çiğli’si iyte’de şekillendi

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Geleceğin çiğli’si iyte’de şekillendi
İZMIR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin 2019-2020 güz yarıyılı kentsel tasarım projeleri Çiğli Belediyesi'nde sergilendi. Birbirinden özgün eserlerin yer aldığı sergi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İYTE Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Can Gündüz, Dr. Nursen Kaya Erol, İYTE öğrencileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi.İZMIR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin 2019-2020 güz yarıyılı kentsel tasarım projeleri Çiğli Belediyesi'nde sergilendi. Birbirinden özgün eserlerin yer aldığı sergi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İYTE Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Can Gündüz, Dr. Nursen Kaya Erol, İYTE öğrencileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi.
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Geleceğin çiğli’si iyte’de şekillendi
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