Hasfırtına ‘Keçi Taner’ ile değişti

İZMIR'DEKI Şirinyer Hipodromu'na 2018'in Eylül ayında 2.5 yaşındayken getirilen İngiliz atı 'Hasfırtıa' bir türlü ahırına alışamadı. Duvarlara tekme atıp kendine zarar verdi. Bunun üzerine çare aramaya başlayan ilgililer, atın sakinleşmesi için ahıra top, ayna ve teyp getirdi, ancak hiçbiri fayda etmedi. İngiliz tayı, yarış hayatında da başarısız bir performans sergileyerek 4'üncü yarışında 1'inciliği kazandıktan sonra 11 yarış boyunca 1'inci olamadı. Ekim 2019'da Hasfırtına'nın ahırına 'Taner' isimli keçi getirildi. 'Taner', Hasfırtına'nın sakinleşmesini sağladı ve aynı ahırda yaşamaya başladı. Şehir dışındaki yarışlara da Taner ile birlikte götürülen Hasfırtına, katıldığı son 6 yarışın 4'ünü kazandı. 7 aylık apranti Muhammed Mir Bilgindi de bu süreçte Hasfırtına'ya büyük destek oldu.

TANER SAKİNLEŞTİRDİ

Hasfırtına ile Taner arasındaki bağın kendilerine çare olduğunu söyleyen Antrenör Serdar Seren Görgü, "Çeşitli denemeler yaptık ama çare bulamadık. Atların yanına keçi bırakılması denenen bir yöntemdir. Onların dostluğu bize çare oldu. Agresifliği gitti ve daha sakin bir at haline geldi" dedi. Apranti Muhammed Mir Bilgindi, Hasfırtına ve Taner'le büyük başarılar kazanacaklarına inandığını söyledi.