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Horoz’a 1 puanlık teselli

Galibiyet hasreti dün deplasmanında 6 maça çıkan , bu süreçte dün 3’üncü puanını hanesine yazdırdı. Konya’dan Jevtovic’in fileleri sarstığı anda VAR’ın devreye girmesi sevindirdi

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Horoz’a 1 puanlık teselli

Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile berabere kaldı: 0-0. Bu sonuçla ev sahibi puanını 20 yaparken, konuk takım puanını 24'e çıkardı. 13. dakikada Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 18'de Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Sacko'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 38'de Hurtado'nun kullandığı köşe vuruşunda Selim Ay'ın kafayla aşırttığı topu tamamlayan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

DENİZLİ'DE STACHOWIAK KALESINDE DEVLEŞTI
Pozisyon 'VAR'da incelenirken hakem Volkan Bayarslan, Selilm Ay'ın elle oynadığını belirterek golü iptal etti. 53. dakikada Shengelia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thuram, topu kafayla Skusic'e indirdi. Altıpas içerisinde topla buluşan Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 65'te sol kanattan topla ceza sahası içerisine giren Milosevic'in şutunda top kaleci Stachowiak'ta kaldı. 85'te ceza sahası içerisinde Sackey'den topu kapan Thuram'ın sert şutunu kaleci Stachowiak güçlükle kornere çeldi. Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.


KOCAMAN İSTİFA SESLERİ
Maçın son bölümünde Konyasporlu taraftarlar teknik diröktör Aykut Kocaman'ı ve yönetimi istifaya davet etti. 'Aykut istifa, yönetim istifa' tezahüratları yapan taraftarlar, maçın son düdüğü ile birlikte uzun süre takımı yuhaladı.

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Horoz’a 1 puanlık teselli
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