Lebip Timor: Kaleciler yıldızlaşınca

KENDI sahasında oynadığı 9 maçta sadece 1 maç kazanan ve 5 gol atabilen İttifak Holding Konyaspor'un, bu berbat iç saha istatistiğine karşın, Yukatel Denizlispor'un deplasman maçlarındaki başarılı oyunu, dünkü maça da ışık tutar gibiydi. Daha 5. dakika dolmadan üst üste kullandığı 3 korner ve hemen ardından Recep'in kaleci Serkan'da kalan kafa vuruşu ile oyunun kumandasını çok erken ele almıştı konuk takım. 34. dakikada Rodallega'nın yine Serkan'da kalan vuruşu, Denizlispor'un baskın oyununu gösteriyordu. Konyaspor'un 37.dakikada attığı ama VAR'ın iptal ettiği gol dışında golsüz biten koskoca ilk 45 dakikada akılda kalan başka bir pozisyonu da yoktu ev sahibinin. Ancak, ilk yarının aksine ikinci yarıya daha iyi başlayan ve önde baskı ile Denizlispor'u kendi yarı alanına hapseden bir Konyaspor vardı sahada.

DENİZLİSPOR 1 PUAN ALDIĞINA SEVİNİRKEN...

58. dakikada Recep'i dışarı alıp oyuna Olcay Şahan'ı süren teknik direktör Mehmet Özdilek hocanın bu hamlesi ile oyun tekrar dengeleniyordu. İlk yarıda Konyaspor adına kaleci Serkan'ın yıldızlaştığı oyunun ikinci yarısında bu kez Denizlispor kalecisi Stachowiak sahne alıyor ve son çeyreğe, kaleci performansları ile iki takım da 0-0 ile giriyorlardı. Beraberliğe kilitlenen oyunu açacak çilingirleri ve son vuruş ustaları olmayınca maç başladığı gibi bitiyor ve puanlar paylaşılıyordu. Konuk Denizlispor, deplasmandan aldığı 1 puanın tadını çıkarırken, Konya taraftarlarının tadı kaçmıştı. Zira alışageldikleri risk almaktan korkan Aykut Kocaman futboluna tepkileri vardı.