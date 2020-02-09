Parola galıbıyet

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altay bugün Boluspor'u ağırlayacak.Bu maç öncesinde play-off potasında bulunan Altay'ın kaybetmeye tahammülü yok. Siyah beyazlılar, son 4 iç saha maçında kaybetmezken, son 4 lig maçının 3'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Balıkesirspor deplasmanında 0-0'lık skorla aldığı 1 puanla İzmir'e dönen Altay, 28 puana ulaştı. Maç öncesi Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Boluspor ise 20 hafta sonunda 2 galibiyetle ligin en az kazanan takımı olurken, aynı zamanda da 9 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan ekibi konumunda bulunuyor.Ligde 15 puanla 17. sırada bulunun Boluspor, zorlu İzmir deplasmanından puan ya da puanlar alarak kötü gidişatını sona erdirmek istiyor.