Telefon elinde patladı

BUGÜN NELER OLDU

Şehzadeler ilçesindeki bir müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis Yusuf Gülçimen, bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için komşusundan ekran penası almaya giden Gülçimen, dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon alev aldı. Telefonun birden alev almasıyla şoka giren Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Bir süre yerde duran alevler içindeki telefon tekmelenerek dükkandan dışarı atıldı. Şans eseri kimsenin yara almadığı korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.