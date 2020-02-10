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Altınordu’da Eroğlu kızgın

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Altınordu’da Eroğlu kızgın
TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-0 yendikten sonra önceki deplasmanda düşme hattındaki Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek dış sahada maç kazanamama hasretini sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, faturayı oyuncularına çıkardı. Tecrübeli teknik adamın maçtan sonra soyunma odasında isteksiz oynamaları nedeniyle futbolcularına sinirlendiği öğrenildi. Eskişehir karşısında kötü bir oyun sergilediklerini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Son 7 haftada 13 puan toplarken etkili bir futbol sergiliyor ve yüksek performans gösteriyorduk. Bu kez bu yüksek tempo ve pas oyununu kurgulayamadık. Bunda kar yağışı ve zeminin rolü olsa da asıl faktör isteğimizin olmamasıydı" dedi. Maç kazanmak için tek şartın her karşılaşmada istekli oynamak olduğunu ifade eden teknik direktör Eroğlu, "Eskişehirspor, bizden daha arzuluydu. Haftalardır yüksek performans gösteren bazı oyuncularda yaşadığımız düşüş, hücum aksiyonları göstermemizi engelledi. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.
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Altınordu’da Eroğlu kızgın
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