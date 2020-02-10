Altınordu’da Eroğlu kızgın

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TFF1. Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-0 yendikten sonra önceki deplasmanda düşme hattındaki Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek dış sahada maç kazanamama hasretini sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, faturayı oyuncularına çıkardı.Eskişehir karşısında kötü bir oyun sergilediklerini dile getiren Hüseyin Eroğlu,dedi. Maç kazanmak için tek şartın her karşılaşmada istekli oynamak olduğunu ifade eden teknik direktör Eroğlu, "Eskişehirspor, bizden daha arzuluydu. Haftalardır yüksek performans gösteren bazı oyuncularda yaşadığımız düşüş, hücum aksiyonları göstermemizi engelledi. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.