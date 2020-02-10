Balkes rüzgarı

FK'DAN

KIZILCABÖLÜK-52

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, Balıkesirspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede konuk takım sahadan 3-0 galip ayrıldı. 56. dakikada Anıl Taşdemir'in ara pasında ceza alanı içine sarkan Rahmi Anıl'ın çevirdiği topla buluşan Foxi Kethevoama, düzgün bir dokunuş yaptı: 0- 1.75'te gelişen Balıkesir kontratağında ceza alanı içine giren Foxi, pasını boştaki arkadaşı Malle'ye aktardı. Malle düzgün vuruşla ağları sarstı: 0-3. 87. dakikada Nouri'nin müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Vukovic gole izin vermedi. Maç 3-0 sona erdi.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik patronu Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı.Manisa FK'da 69'da Sinan, 73'de Nizamettin ve 90'da yeni transfer Ali Çamdalı takıma hayat veren isimler oldu. Manisa FK haftaya şampiyonluk yarışındaki rakibi Samsunspor'la evinde oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakika için geri sayıma geçti.maçına da kar engeli TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölük Semt Sahası'nda dün oynanması gereken Kızılcabölükspor -52 Orduspor Futbol Kulübü maçı, konuk takım ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı Denizli'ye gelemeyince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka günü ve saati daha sonra federasyon tarafından açıklanacak.