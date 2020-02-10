Denizli’de alkollü sürücü dubaya çarpınca kaçamadı

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Denızlı'nınMerkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde otomobilinin direksiyon koltuğuna alkollü bir şekilde oturan Yusuf K.T., Çaybaşı Cami yakınlarında park halindeki bir otomobile çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri şahsın peşine düştü. İzini kaybettirmek isteyen Yusuf K.T., beton dubalardan birine çarptı. Yusuf K.T., dubaya çarptıktan sonra geri geri manevra yapmak isteyerek kaçmaya çalıştı. Aracın tekerinin koptuğunu fark eden Yusuf K.T., bu sefer yaya olarak kaçmaya çalıştı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri peşine düştükleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf K.T.'nin yapılan kontrollerde 412 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.