Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Deprem psikolojisiyle başı çıkma yolları

psikolojisiyle başı çıkma yolları

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Deprem psikolojisiyle başı çıkma yolları
Manısa'nın Akhisar'da, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan 2 binin üzerindeki artçı sarsıntının ardından bölge sakinleri evlerine giremiyor. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Psikiyatrist Uzman Dr. Ecenur Aydın Aşık, halkın deprem öncesi ve sonrası neler yapması gerektiği konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Dr. Aşık, "Deprem engel olamadığımız bir doğa olayıdır. Çaresizlik hissediyor ve korkuyoruz. Önemli olan depremi bir travma olarak atlatmaktan öte, kriz olarak atlatabilmektir. Deprem uzmanlarının önerdiği şekilde çanta hazırlama, aile içinde fikir birliği oluşturma, güvenli yerlerimizi belirleme şeklinde hazırlıklarımızı sağlayabilirsek, travma değil, kriz olarak atlatabiliriz. İrkilme, donakalma, tepkisellik, duygusal olarak içe kapanma, insanlarla konuşmama, depremi hatırlatan rüyalar görmek, her seferinde deprem oluyormuş gibi o anı yeniden yaşamak şeklindeki yakınmalarımız eğer 4 haftadan uzun sürüyorsa, bir psikiyatriste veya psikiyatrist tedavileri veren kuruma başvurmamız gerekiyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem psikolojisiyle başı çıkma yolları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN