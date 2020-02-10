Deprem psikolojisiyle başı çıkma yolları

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BUGÜN NELER OLDU

anısa'nınAkhisar'da, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan 2 binin üzerindeki artçı sarsıntının ardından bölge sakinleri evlerine giremiyor. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Psikiyatrist Uzman Dr. Ecenur Aydın Aşık, halkın deprem öncesi ve sonrası neler yapması gerektiği konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Dr. Aşık, "Deprem engel olamadığımız bir doğa olayıdır. Çaresizlik hissediyor ve korkuyoruz. Önemli olan depremi bir travma olarak atlatmaktan öte, kriz olarak atlatabilmektir. Deprem uzmanlarının önerdiği şekilde çanta hazırlama, aile içinde fikir birliği oluşturma, güvenli yerlerimizi belirleme şeklinde hazırlıklarımızı sağlayabilirsek, travma değil, kriz olarak atlatabiliriz. İrkilme, donakalma, tepkisellik, duygusal olarak içe kapanma, insanlarla konuşmama, depremi hatırlatan rüyalar görmek, her seferinde deprem oluyormuş gibi o anı yeniden yaşamak şeklindeki yakınmalarımız eğer 4 haftadan uzun sürüyorsa, bir psikiyatriste veya psikiyatrist tedavileri veren kuruma başvurmamız gerekiyor" dedi.