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bekledi gelemedi!

Ligin ikinci yarısı çıktığı 3 maçı da kaybetmeyen kulübü, seriyi sürdürmek istedi ancak kara takıldı

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Göztepe bekledi Rize gelemedi!
Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi" ifadeleri kullanıldı. Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi
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Göztepe bekledi Rize gelemedi!
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