Haber hattı

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CoordınatYapı, ülke ekonomisen yaptığı katkıyla İZTO, EBSO ve İzmir Ticaret Borsası'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Üye Ödüllendirme Töreni'nde gümüş madalya ile ödüllendirildi. Madalyalarını İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden alan Coordinat Yapı'nın Kurucu Ortakları Caner Tan ve Onur Durmuş başarıda a'dan z'ye tüm ekibin emeği olduğunu söyledi.zmır'ın Çiğli ilçesinde bulunan Ataşehir Pazaryeri, farklı bir etkinlik için kapılarını açtı. ERB Organizasyon ve Çiğli Belediyesi iş birliğinde Elazığ'daki depremzedeler ve yardım bekleyen vatandaşlar için antika, hediyelik, el emeği, 2. el ürünler ve lezzetli yemekler, açılan stantlarda satışa sunuldu. 14. kez düzenlenen etkinliğin açılışında bando takımı görev alırken, vatandaşlar satışa sunulan ürünlere büyük ilgi gösterdi.BayraklıBelediyesi'nde çalışan gerçekleştirme görevlisi memurlar ile yeni oluşturulan ihale komisyonu üyelerine özel ihale eğitimi verildi. Kamu ihale mevzuatı konusunda uzman akademisyen tarafından eğitim verildi. Seminerde, kamu ihale mevzuatının temel ilke ve kuralları, ihale süreçleri, doğrudan temin uygulamaları, teknik şartnamenin hazırlanması, tekliflerin sunulma şekilleri gibi konular teker teker ele alındı.