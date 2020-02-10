Haber hattı

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zmir'ınBayındır ilçesinde zihinsel engelli Murat Kelleci'nin (53) geçtiğimiz gün eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, dün sabah saatlerinde bir kişi tarlasına gittiği sırada, sulama havuzunda bir erkek cesedi olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin Murat Kelleci olduğunu belirledi.alıkesır'ınGömeç ilçesinde, Afganistan uyruklu kaçak göçmenler yakalandı. Keremköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, zeytinlik alanda bir grubu fark etti. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. işlemlerin ardından kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderileceği öğrenildi.Manısa'nınTurgutlu ilçesinde Selahattin E.'nin (32) kullandığı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tavanı kopan otomobil hurdaya döndü. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Selahattin E., 112 Acil Servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı götürüldüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.Jandarmaekipleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde İzmir ile Balıkesir il sınırını belirleyen Madra Köprüsü'nde Dikili ilçesi istikametinden gelen Y.D. yönetimindeki Balıkesir plakalı otomobil durdurdu. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada, otomobilin motor bölümünde bulunan hava filtresi içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 532 adet uyuşturucu hap buldu. Araçtaki iki kişiyi gözaltına alan ekipler, uyuşturucu haplara el koydu.