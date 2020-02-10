Haber hattı

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SİLWATOWN

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İZMIR'DE

anısa'daalışveriş, lezzet ve eğlence dolu günler başladı. Manisa'nın bu yıl ilk defa ev sahipliği yaptığı Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri ziyaretçilere açıldı. Sevgililer gününe özel birbirinden farklı hediyelik eşya ve yöresel ürünler Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi görücüye çıktı. Çok sayıda standın yer aldığı etkinlik 16 Şubat Pazar gününe kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.zmır'deGaziemir Sarnıç Çamlık Caddesi'nde özel bir geceyle kapılarını açan Sabri ünlüer'in işletmeciliğini yaptığı Silvatown Steakhouse Bar, gala gecesinde müzikseverleri buluşturdu. İzmir iş ve siyaset dünyasının tanınmış simalarının bir araya geldiği Silvatown'ın gala gecesinde sevilen sanatçı Cevher birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk kattı.Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede sevilen şarkıları seslendiren Cevher'e tüm konuklar da alkışlarıyla eşlik etti.zmır'de Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Hamsi Festivali, Balçova ilçesindeki İnciraltı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen festivale ilgi büyük oldu. Festivalde Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan festivalde Karadeniz yöresine ait müzikler eşliğinde eğlenen ve horon tepenler, renkli görüntüler oluşturdu.