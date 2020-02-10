İnşaatta yapılan kazı temelleri kaydırdı

Manısa'nınYunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir apartman inşaatın temel kazısı için çarşamba kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki iki ayrı bitişik olan binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Bina sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğal gaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlaması yaşandı. Doğal gaz ve su dağıtım firması yetkilileri, sokağa gelerek çalışma yaptı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki otellerle Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara vatandaşlar yaklaştırılmadı.İnşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma, apartman inşaatı için kazılan temeldeki çalışmalarına geçtiğimiz gün tekrar başladı. Güçlendirme sonrası tehlike yaşanan iki binanın, kullanılabilir hale getirileceği ifade edildi. azılan temelin üzerine beton döküm işleminin gerçekleştirildiğini kaydeden yüklenici firmadan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, temelin güçlendirileceği, böylece binaların kullanılabilir hale getirileceği ifade edildi.

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