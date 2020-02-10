Karın keyfini çocuklar çıkardı

EgeBölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Denizli'de özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte parklara gitti. Aileler mangal yaparken, çocuklar ise kar topu oynadı. Vatandaşlar kar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Havadan çekilen görüntüler ise yeşil ve beyazı aynı karede buluşturdu. Kar yağışının görsel güzelliği kuş bakışı yansırken, kar yağışı ormanlık alanlarda muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.Denizli'nin yanı sıra Balıkesir'de yağan kardan nasibini aldı. Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı kar özlemi çekenlerin uğrak mekanı oldu. Eşsiz doğal güzelliğe sahip Ulus Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sındırgılı vatandaşlar kar sevincini doyasıya yaşamak için çocukları ve aileleri ile birlikte Ulus dağı ve Kertil mevkisinde piknik yaparak, kar sevinci yaşadılar. Piknik yapan vatandaşlar doğada yaşayan hayvanlar için yo kenarına yiyecek bıraktı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Vatandaşlarımız da boş vakitlerinde Ulus Dağı'nın güzelliğini keşfetmeye gidiyor. Tek bir ricamız var, doğanın tadını çıkarırken, doğamıza zarar vermeyelim, çevremizi kirletmeyelim" şeklinde konuştu.

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