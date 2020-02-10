Karşıyaka’dan buz zeminde altın üçlük

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste ikinci galibiyetini 1877 Alemdağspor deplasmanında alarak Play-Off hattındaki yerini perçinleyen Karşıyaka, unutulmayacak bir maç oynadı.Buz pistine dönen suni çim zeminde ilk yarıda son ayların yıldızı Namık Barış'la öne geçen Kaf-Kaf, ardından ikinci yarıda Eser'in penaltı golüne engel olamadı. Yeşil-kırmızılıların en skorer ismi Doğukan, 89. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip takımını tekrar öne geçirirken 90+4. dakikada rakip lehine verilen penaltı yürekleri ağza getirdi.Zorlu hava şartlarındason saniyeye kadarpes etmeyip 3 puana uzananKarşıyaka'da, "Bu sahadakazanan oyuncularımı kutluyorum"diyen teknik direktörSoner Tolungüç,ifadelerini kullandı.

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