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’dan buz zeminde altın üçlük

ekibini, ’daki suni çimde buz tutan saha zemini karşıladı. Maçın bir an önce başlaması için Karşıyakalı yöneticiler, kar küreme çalışmalarına katıldı. Zafere engel olacak son dakika penaltısını çıkaran Erdoğan maça damga vurdu

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Karşıyaka’dan buz zeminde altın üçlük
TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste ikinci galibiyetini 1877 Alemdağspor deplasmanında alarak Play-Off hattındaki yerini perçinleyen Karşıyaka, unutulmayacak bir maç oynadı. Futbolcular ısınırken karşılaşma oynansın diye kar küreme çalışmalarına yeşilkırmızılı idareciler de katıldı. Buz pistine dönen suni çim zeminde ilk yarıda son ayların yıldızı Namık Barış'la öne geçen Kaf-Kaf, ardından ikinci yarıda Eser'in penaltı golüne engel olamadı. Yeşil-kırmızılıların en skorer ismi Doğukan, 89. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip takımını tekrar öne geçirirken 90+4. dakikada rakip lehine verilen penaltı yürekleri ağza getirdi.

KALECİ FARKI
Bu sezon ilk yarıda eldivenleri haftalarca Mehmet'e kaptıran Erdoğan, son dakikada yine Eser'in kullandığı penaltıyı müthiş bir refleksle çıkarıp galibiyetin mimarı oldu. Zorlu hava şartlarında son saniyeye kadar pes etmeyip 3 puana uzanan Karşıyaka'da, "Bu sahada kazanan oyuncularımı kutluyorum" diyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Bizim gibi pas yapan bir ekibin bu tip sahalarda oynaması çok zor. Ancak oyuncularımız büyük bir direnç göstererek kazanmasını bildi. Alanlarımızı kapatarak rakibi alan bırakmadık. Namık Barış ve Doğukan'ı kullanarak gol aradık. Rahat kazanacağımız bir maçta yaptığımız hatalar sonucunda sıkıntılı anlar yaşadık ama kazanmayı bildik. Futbolcularımız yürümenin bile zor olduğu zeminde ayakta kalarak çok önemli bir galibiyete imza attı" ifadelerini kullandı.

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Karşıyaka’dan buz zeminde altın üçlük
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