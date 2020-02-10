Kemeraltı mutfağı çarşıya renk kattı

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KonakBelediyesi'nin şehre kazandırdığı yeni mekanı "Kemeraltı Mutfağı" İzmir'in hem alışveriş hem de lezzet merkezi Kemeraltı Çarşısı'nda kapılarını açtı. Çarşının tarihi hanlarından Abacıoğlu Hanı içinde bulunan Kemeraltı Mutfağı, eşsiz tatları, sürpriz etkinlikleri ve tarihi atmosferi ile Kemeraltı'na yeni bir lezzet durağı ekledi. Tarihi binasında hizmet veren Kemeraltı Mutfağı, yöresel tatlarıyla da ilgi odağı olmaya aday. Ege'ye özgü zeytinyağlıları ve kırk çeşit mezenin bulunduğu menüsüyle de iddialı olan restoran, yemek keyfini tarihi bir atmosferde yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olacak. Ayrıca, başta müzik dinletileri olmak üzere gerçekleştirilecek renkli etkinlikler de tarihi hana hareket katacak.