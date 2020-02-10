Lebip Timor yazdı: Büyük vurgun

Hafta arası teknik direktör değişikliği yaşayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, yeni hocası Yusuf Şimşek ile zor bir maça çıktı dün.Devre arasında kadroda büyük değişim yaşayan ve eski günlerini arayan Cesar Group Ümraniyespor, ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıkıp devamlı pozisyon arıyordu. 5 ve 23. dakikalarda kalecisinde devleşen Vukovic ile oyuna tutunan Balıkesirspor ise rakip kaleye gitmekte büyük zorluklar yaşıyordu.Ancak ilk yarım saat geçilirken rakibin baskısını kıran konuk takım oyunu da dengeliyor ve Anıl Başaran ile de bir pozisyondan yararlanamayınca devreye başladıkları skorla gidiyordu takımlar.İkinci yarı ise müthiş bir takım oyunu ile göz kamaştıran bir Balıkesir sahne alıyordu.Takım halinde kapanıp, bir yelpaze gibi açılıp hızlı kontralarla önce oyunu sonra da skoru ele geçirdiler.Coşmuşlardı adeta. Skoru korumak şöyle dursun neler kaçırıyorlardı, neler.Nitekim 75'te skoru üçlemişler, 3 puanı da 3 golle taçlandırmışlardı. Çok zor günlerden geçen takım, çiçeği burnunda teknik direktörü ile adeta büyük vurgun yapmıştı İstanbul deplasmanında. Aşağılarla vedalaşıp, yukarılara göz koydular.

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