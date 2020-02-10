Metroda kafaları karıştıran kredi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 7.2 kilometre uzunluğundaki Fahrettin Altay- Narlıdere metro hattının yapımı için ihaleye çıktı. 7 istasyondan oluşacak projenin ihalesini 1 milyar 27 milyon liraya Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Şirketi kazandı. 2021'in Aralık ayında bitmesi öngörülen Narlıdere Metrosu için 2018 yılının Haziran ayında temelini attı. İnşaat başladıktan sonra Büyükşehir, metro projesinde revizyona gitme kararı aldı. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığınca onaylı projede yer alan istasyonların hacimlerinde yüzde 25 ila 75 oranında küçülmelere gidildi. Proje tadilatı ile birçok yürüyen merdiven, asansör ve acil çıkış noktası da iptal edildi. Revizyonla projeden çıkarılan imalatların bedellerinin ihale bedelinden düşülüp düşülmediği merak konusu oldu.İzmir Büyükşehir Belediyesi projenin finansmanını o süreçte uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı 176 milyon Avroluk kredi ile sağladı. Toplam 42 ay sürmesi öngörülen metro inşaatı, başlayalı henüz 20 ay bile olmadan Büyükşehir Belediyesi yine aynı hatta kullanmak için meclisten 50 milyon euroluk ikinci bir kredi onayı daha istedi. 10 Şubat Pazartesi yani bugün gerçekleşecek meclis toplantısının gündem maddeleri arasında yer alan borçlanma yetkisi kafa karıştırdı. Egeli Sabah geçtiğimiz aylarda projedeki revizyonu manşetine taşımış uzman görüşlerine yer vermişti. Uzmanlar yapılan revizyon sonrası istasyonların uygulama projelerinin yeniden hazırlanması gerektiğine dikkat çekmiş bunlar zaman alacağı için metro hattının zamanında bitirilemeyeceğini iddia etmişti. Uzmanlar ayrıca yüklenici firmanın idareden kaynaklı revizyonları gerekçe göstererek Büyükşehir'den enflasyona dayalı fiyat farkı talep edebileceği konusunda uyarıda bulunmuş; "Tüm bunlar Büyükşehir'in kasasından ekstra para çıkmasına neden olacak" demişti.

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