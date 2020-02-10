Önce et sonra kitap alıyorlar

Denizli'de çıraklıktan itibaren kasaplık yapan Kadir Öz, dükkanını adeta küçük bir kütüphaneye çevirdi. İş yerinde önce kendi boş vaktini değerlendirmek için kitap okumaya başlayan Öz, daha sonra okuduğu kitap sayısı artınca iş yerinin bir bölümüne raf yaptırarak kitaplarını koymaya başladı. Öz'ün bu duyarlı davranışını gören bazı müşteriler ise raflara kitap bağışlamaya başlayınca kasap dükkanında adeta küçük bir kütüphane ortaya çıktı. Kasap dükkanında raflarda dizili kitapları gören müşteriler önce büyük bir şaşkınlık yaşasa da daha sonra bu duruma alıştı. Müşteriler alışveriş yapmak için geldikleri kasapta önce etlerini alıyor, daha sonra okuyacakları kitapları alarak evlerinin yolunu tutuyor. Bazı müşteriler ise sipariş ettikleri ürünlerin hazırlanma süresi olan 15-20 dakikalık zamanı kitap okuyarak değerlendiriyor. Bu durumu gören Öz ise işi bir adım daha ileri götürerek, dükkanın bir bölümüne koltuk ve oturma grubu koyup kitap okumak isteyenlere bir de köşe hazırladı. Öz, dükkanın bir bölümünü kütüphaneye ayırdı.Gelecek nesillere okuma alışkanlığı aşılamak istediklerini belirten Kadir Öz, "5 aydır işletmeciliği bizde. Biz çekirdekten meslekteyiz. Denizli'nin eski kasaplarındanız. Küçüklüğümüzden beri hayalini kurduğumuz bir amacımız vardı. Bir eksikliği vardı Denizli'nin, biz bu eksikliği tamamlamaya geldik. Kendimiz okumayı çok seviyoruz ama okuyamadık imkanlardan dolayı. O yüzden müşterilerimiz ve gelen giden, gelecek olan nesillerimize okuma olayını aşılamak istiyoruz" dedi.

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