Tek aday girdi 3’te 1 oy alabildi

CHP'nin sansasyonel İzmir İl Kongreleri'ne bir yenisi daha eklendi. Her fırsatta 'Demokrasi' kelimesinin ağızlardan düşmediği CHP'de kongreye tek liste olarak gidildi. Ancak son ana kadar listedeki isimler netleşmedi. Deniz Yücel, Tunç Soyer ve Tuncay Özkan ile ilçe başkanlarının yaklaşık 4 saatlik toplantısı sonrasında beyaz listedeki isimler netleşti. Bu sırada salonda sarı liste krisi yaşandı. salondaki delegelere sarı listeler dağıtıldı. yaşanan gelişme salonu karıştırdı. Kısa sürede sarı listeyi Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ile Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç'un hazırladığı ortaya çıktı. Sarı anahtar listede ilçe belediye başkanlarının kurultay listesinde olmaması dikkat çekti. Oylama başladıktan kısa süre sonra ise Yücel'in dağıttı beyaz renkteki anahtar listenin karşısına yine beyaz bir maymuncuk liste çıktı.Salonda anahtar beyaz listenin bir de maymuncuk listesi dağıtıldı. Karabağlar-Karşıyaka'nın başını çektiği sarı listeye karşı kentte 'değişim' mesaisi veren ekibin dışarıda bırakıldığı ikinci beyaz liste CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a yakın isimler tarafından hazırlandığı öne sürüldü. Beyaz maymuncuk listeye il yönetiminde Yücel'in ana anahtar listesinde olan İsfahan Naki,Kemal Özdönmez, Köksal Yıldırım,Şener Akdemir,Sedredil Coşkuner ve Saniye Fıçı yazılmazken bu isimlerin yerine Emre Sinan, Nazlı Selin Tabazik,Adnan Alabay, Serkan Çildan,Hacı Kaykuruz, Mustafa Arslan yazıldı. Disiplin kurulu listesinde Mehmet Seyrek'in yerine Bektaş Tuğcu yazıldı.Kongrede Cüneyt Oğuz, İl Başkanlığı'na aday olabilmek için topladığı yeterli sayıdaki imzayı divan başkanlığına teslim etti. Ancak 30 delegenin 'mükerrer' oy verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine 30 delege Oğuz'a verdiği imzayı geri çekti. Oğuz, 45 delegenin imzasını alabildi. Kürsüden yaptığı konuşmada delegelerin baskı altında olduğunu belirten Cüneyt Oğuz, "Baskılar karşısında sadece 65 imzayı toplamak için mücadele ettik. 80'in üzerinde oyum vardı. İmza toplama kampanyası bana imza veren arkadaşlar demokrasiyi içselleştirmiş arkadaşlardır. İl başkanı adayı olmak isterdim. Ama baskı oldu. Bize verilen hak elimizden alındı. Divan başkanı ek süre istedim ama bana hukukçu olmasına rağmen verilmedi. Bu demokrasiye vurulmuş bir prangadır. Büyük bir baskı altındayız. Adalet tecelli etti. Çarşaf listeyi savunduk. Vicdanlarınıza sunuyorum. İçinizden çıkmış biri olarak vicdanlarınızı dinlemenizi istiyorum. CHP'ye üye olmak çok önemlidir. Bu size yapılmış bir hakarettir. Vermiş olduğunuz mesaj herkesi etkileyecek" dedi.Konuşmaların ardından CHP'li 611 delege sandık başına gitti. Deniz Yücel, tek aday olarak girdiği İzmir İl Kongresi'nde 611 delegeden yalnızca 253'ünün oyunu alabildi. 540 delegenin imzasıyla aday olan Yücel'in 253 oyla seçilmesi, "Tepki var" değerlendirmelerini beraberinde getirdiDenız Yücel, 17 yıl sonra üst üstü seçilen ikinci il başkanı olmayı başardı. Yücel, "Tek adaylı bir kongre olduğu için birçok arkadışımızın il başkan adaylığında işaretleme yapmayı unuttuğunu tarafıma, ilçe başkanlıklarına iletti. İzmir gibi bir yerde 30 ilçede bir mütabakat sağlamak kolay değil. Kendilerini listede göremeyenler tepki göstermiş olabilirler. bunları da anlayışla karşılıyoruz. Bu listeler oluşurken 30 ilçe başkanımızın ve Tunç Bey'in önerilerini aldık. Mümkün olduğunca listeye yansıttık" dedi.

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