48 saatte 35 oyun geliştirdiler

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Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), oyun geliştirme sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 118 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen Global Game Jam (GGJ) etkinliğine ev sahipliği yaptı. İzmir'in yanı sıra etkinliğe katılmak için kilometrelerce uzaktan gelen toplam 220 kişi, "tamir etmek" temasıyla yeni oyunlar geliştirmek amacıyla 48 saat aralıksız çalıştı ve 35 yeni oyun geliştirdi. Rollic'in ana sponsorluğunda yapılan organizasyona katılanlar, gruplar halinde ya da bireysel olarak hareket etti. İEÜ Konferans Salonu'nu tamamen doldurarak, en iyi oyunları hayata geçirmek için çaba sarf eden katılımcılar, 35 yeni oyun geliştirdi. 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılan organizasyonda geliştirilen oyunlar, sektördeki nitelikli firmalara iletilecek. Bu sayede oyunların dünya geneline yayılmasına da imkan sağlanacak. İEÜ Oyun Geliştirme Takımı Başkanı Aytuğ Han, Türkiye'de oyun geliştirme alanında yapılan en büyük etkinliklerden birine imza attıklarını söyledi.