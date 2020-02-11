Altay ezber bozdu

BUGÜN NELER OLDU

DAHA önce ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda Ümraniyespor'a 3-1, Menemenspor'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor'a 1-0 yenilip, İstanbulspor'la 2-2, Adanaspor'la 3-3, Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Altay, bu kez şeytanın bacağını kırdı.Teknik direktör Ali Tandoğan, "Taraftarımızın coşkusunu arkamıza aldık ve rakibe ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Antrenmanlarda tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Sonuç olarak sadece 1 maç kazandık.ifadelerini kullandı.