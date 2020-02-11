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Altay ezber bozdu

TFF 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Boluspor’u yeip Play-Off hattındaki yerini koruyan Altay, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Altay ezber bozdu
DAHA önce ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda Ümraniyespor'a 3-1, Menemenspor'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor'a 1-0 yenilip, İstanbulspor'la 2-2, Adanaspor'la 3-3, Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Altay, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Boluspor karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren İzmir temsilcisi, ikinci yarıda Yılmaz ve Paixao'nun golleriyle zafere uzanarak taraftarını sevince boğdu. Teknik direktör Ali Tandoğan, "Taraftarımızın coşkusunu arkamıza aldık ve rakibe ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Antrenmanlarda tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Sonuç olarak sadece 1 maç kazandık. Önümüzde daha çok maç var. Adım adım ilerleyeceğiz. Oyuncularımıza, çalışanlarımıza, başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların sayesinde maçı aldık" ifadelerini kullandı.
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Altay ezber bozdu
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