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Ambulansın aynasını parçalayıp kaçtılar

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Ambulansın aynasını parçalayıp kaçtılar
İZMIR'IN Tire ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Tire 112 istasyonuna bağlı bir ambulansın aynalarını kırarak kayıplara karıştı. Olay, İzmir'in Tire ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tire 112 istasyonunda park halindeki bir ambulansın yanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansın iki aynasını da kırarak kayıplara karıştı. Vakaya gitmek üzere ambulansın yanına gelen 112 personelleri aynaların kırık olduğunu görünce şok yaşadı. Durumu 112 Komuta Merkezine bildiren ekipler vakaya yedek ambulansla çıktı. 112 Komuta Merkezi, ambulansı aynaları kırık olduğu için pasif konuma çekti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Ambulansın aynasını parçalayıp kaçtılar
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