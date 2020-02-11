Aryom İnşaat’ın takdirname gururu

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endüstriyel yapı, konut ve otel gibi özel projeler gerçekleştiren Aryom İnşaat A.Ş., İzmir Ticaret Odası, EBSO ve İzmir Ticaret Borsası'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği törende "Takdirname" alarak büyük bir gurur yaşadı. Aryom İnşaat, İzmir Ticaret Odası'nın verilerine göre 2018 yılında yüksek safi ticari kazanç beyan ederek ülke ekonomisine yaptığı katkı ve başarılar nedeniyle takdirname almaya hak kazandı. Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde "Takdirname" belgesini alan Aryom İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, İzmir'e ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Takdirname ödülünün kendilerini daha da motive ettiğini kaydeden Mustafa Günday, aralarında otel, rezidans ve turistik tesis gibi projelerle birlikte İzmir'e yeni yatırımlara imza atacakları bilgisini de verdi. Günday, "Başarı bir ekip işidir. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm ekibime ve İzmir Ticaret Odası yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.