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Ata sporumuz güreş Bergama’ya başarı getirdi

Bergama Belediyespor bünyesinde yeni kurulan Ata sporumuz güreş şubesi, çalışmalarına yeni başlamasına rağmen Bergama’ya başarı getirdi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Ata sporumuz güreş Bergama’ya başarı getirdi
GEÇTIĞIMIZ günlerde İzmir'de yapılan il seçmeleri sonucunda derece yapan ve Bartın'da düzenlenen Büyük Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası'na katılan Bergama Belediyespor Güreş Takımı sporcularından 55 kiloda Bilal Ataş ikinci, 92 kiloda Ömer Faruk Şahin beşinci olarak, Türkiye Şampiyonası'na vize aldı. 17 ilden gelen 201 güreşçi arasından derece yapan Bergama Belediyespor Güreş Takımı, tarihi kent Bergama'ya büyük sevinç yaşattı. ÖNÜMÜZDEKI ay yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geleneksel ata sporumuz olan güreşi Bergama'da yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya kararlıyız. İlçemizde sporun her dalında başarı elde edip, gençlerimize sporu sevdirmeyi ve çocuklarımız büyürken sporu da bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.
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Ata sporumuz güreş Bergama’ya başarı getirdi
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