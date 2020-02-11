Ata sporumuz güreş Bergama’ya başarı getirdi

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günlerde İzmir'de yapılan il seçmeleri sonucunda derece yapan ve Bartın'da düzenlenen Büyük Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası'na katılan Bergama Belediyespor Güreş Takımı
sporcularından 55 kiloda Bilal Ataş
ikinci, 92 kiloda Ömer Faruk Şahin
beşinci olarak, Türkiye Şampiyonası'na vize aldı. 17 ilden gelen 201 güreşçi arasından derece yapan Bergama Belediyespor Güreş Takımı, tarihi kent Bergama'ya büyük sevinç yaşattı. ÖNÜMÜZDEKI
ay yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geleneksel ata sporumuz olan güreşi Bergama'da yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya kararlıyız. İlçemizde sporun her dalında başarı elde edip, gençlerimize sporu sevdirmeyi ve çocuklarımız büyürken sporu da bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini arzuluyoruz"
ifadelerini kullandı.