Ata sporumuz güreş Bergama’ya başarı getirdi

BUGÜN NELER OLDU

günlerde İzmir'de yapılan il seçmeleri sonucunda derece yapan ve Bartın'da düzenlenen Büyük Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası'na katılansporcularından 55 kilodaikinci, 92 kilodabeşinci olarak, Türkiye Şampiyonası'na vize aldı. 17 ilden gelen 201 güreşçi arasından derece yapan Bergama Belediyespor Güreş Takımı, tarihi kent Bergama'ya büyük sevinç yaşattı.ay yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu,ifadelerini kullandı.