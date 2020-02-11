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Buca’dan süper seri geldi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Buca’dan süper seri geldi
TFF 3. Lig 1B. Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u da 3-0 mağlup eden Ci Group Buca, Play- Off'taki yerini sağlama alırken, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İlk yarıda sıkıntılı dönemler yaşadıktan sonra son olarak ligin 14'üncü haftasında Serik Belediyespor'a dış sahada 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler ardından oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanıp, 4'ünde berabere kaldı. Bu süreçte toparlanan İzmir ekibi Play-Off barajına yükseldi. İkinci yarıda oynadığı 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde eden Buca'da teknik direktör Ersin Aka çıkışın süreceğini belirterek, "Zirveyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar yarışı zorlayacağız. Takımımdaki potansiyel çok fazla. Çalıştığımız ve inandığımız sürece başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.
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Buca’dan süper seri geldi
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