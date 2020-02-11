Çiğli’den Elazığlılar’a kişisel bakım hizmeti

BUGÜN NELER OLDU

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması ilgili, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda İzmir Çiğli Belediyesinin, evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren kişisel bakım birimi ekibi, Elazığ'da, başta çadıra yerleştirilenler olmak üzere evlerinde kalamayan depremzedelere, özel donanımlı araçta hizmet sunuyor. Çocuklara banyo yapma imkanı sunan ekip, yetişkinlere ise kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti veriyor.Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi. Özel donanımlı araçları ile ihtiyaç sahiplerinin kişisel ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydeden Koç, "9 kişilik ekibimizle günlük 100 kişiye hizmet veriyoruz. Kurduğumuz çadırda erkeklerin saç ve sakal tıraşını, VIP aracımızın içinde de bayanların saç kesimi ile bebeklerin banyolarını yapıyoruz. Amacımız burada hem hijyeni sağlamak" dedi.