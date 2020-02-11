Çin’in donmuş ürünlere olan talebi daha artacak

BUGÜN NELER OLDU

Bandırma ilçesinde bulunan Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, Çin'in; Wuhan eyaletinde baş gösteren ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan korona virüsü yüzünden canlı hayvan pazarlarını kapattığını, bunun da Çin'de donmuş su ürünlerine talebi artıracağını ifade etti. 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 48 bin metrekarelik alana yayılmış tesiste 5 kıtadan 35 ülkeye işlenmiş ürün ihraç ettiklerini belirten Kocaman, "Amerika'ya tatlısu levreği, Çin'e deniz patlıcanı ihraç ediyoruz. Bizim ürünlerimiz bu ülkelerin mutfakları ile uyumlu. Korona tehdidi sebebiyle Çin'de donmuş ürünlere talep artacak" dedi.