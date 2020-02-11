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Depremzede Asya’dan içleri ısıtan kampanya

Tüm Türkiye’yi sarsan 17 Ağustos depremini yaşayan Asya Koşal, hem ailesini hem de sağ kolunu ve bacağını kaybetti. Kampanya başlatan Koşal, tek eliyle ördüğü ürünleri depremzedelere gönderecek

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Depremzede Asya’dan içleri ısıtan kampanya
İzmir Buca'da yaşayan 48 yaşındaki Asya Koşal, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde üç gün enkaz altında kaldı. Depremde oğlu Oğulcan (5), kızı Cansu (8) ve eski eşi vefat etti. Koşal, sağ kolu ve sağ bacağını da enkaz altında kalmasından dolayı kangren sebebiyle kaybetti. 2011 yılında Yavuz Koşal ile hayatını birleştirip İzmir'e yerleşen Asya Koşal, tek elini kullanarak hem şiş hem de tığ ile birbirinden güzel el işi ürünler örüyor, ürünlerini sosyal medyada satışa sunuyor. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Koşal'a, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Yardımları deprem bölgesine ulaştıran Koşal, 20 Şubat tarihinde de hem kendisinin hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak.

'EN İYİ BEN ANLARIM'
Depremzedeleri çok iyi anladığını söyleyen Koşal, "Ben 17 Ağustos 1999 depremini yaşadım. Kızımı, oğlumu ve eski eşimi depremde kaybettim. Üç gün enkaz altında kaldım. Sağ kolum ve sağ bacağımı kangren olunca kesmek zorunda kaldılar. Çok ağır kayıplarım oldu. Depremin verdiği acıları en iyi anlayanlardanım. Allah kimseye yaşatmasın. Elazığ ve Malatya'daki deprem haberlerine çok üzüldüm. O günler zaten aklımdan çıkmıyor. Bir de evlatlarınızı kaybettiyseniz, böyle bir olay zaman aşımına uğramıyor. Deprem haberini görünce günlerce kolum kanadım kalkmadı. Yaz mevsiminde olsaydık o bölgeye giderdim. Hepsinin elini tutup gözlerine bakarak onlara destek olurdum. Ne yazık ki engelimden dolayı kış şartlarında oraya gidemedim. Ancak kalbim ve dualarım onlarla. Özellikle enkaz altında kalanların nasıl bir ruh halinde olduklarını çok iyi biliyorum" dedi.

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Depremzede Asya’dan içleri ısıtan kampanya
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