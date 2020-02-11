İnternetten silah alışverişi bitiyor

olaylarda yaşanan artış üzerine internetten silah alımının önüne geçecek düzenleme hayata geçiriliyor. Umut Vakfının Silahlı Şiddet Haritası 2019 verilerine göre; meydana gelen 3 bin 623 silahlı şiddet olayının bin 402'sinde tüfeklerin, 132'si beylik silahı olmak üzere bin 465'inde tabancaların toplamda ise 2 bin 867'sinde ateşli silahların, 756'sında ise her türlü kesici, delici aletin kullanıldığı görülüyor. Çalışmaları devam eden teklif TBMM'de yasalaşırsa, pompalı tüfek gibi yivsiz silahlar ile av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internetten reklamı ve satışı yapılamayacak. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, "Türkiye genelinde yaşanan 3 bin 623 silahlı olayın yüzde 60'ında tüfekler ve kesici, delici aletlerin kullanıldığı görülüyor. Bu nedenle bir tıkla internetten silah alımının önüne geçecek bu düzenlemeyi çok olumlu buluyoruz" dedi. Prof. Dr. Demirbaş, "Büyük nüfus yoğunluğuna sahip Marmara Bölgesi Türkiye genelinde en çok silahlı şiddet olaylarının basına yansıdığı bölge. Ege Bölgesi'nde basına yansımalara baktığımızda İzmir'de 160 olay dikkat çekerken bu kenti 98 olayla Aydın, 47 olayla Manisa, 45 olayla Denizli, 33 olayla Kütahya, 29 olayla Muğla, 26 olayla Afyon'da, 11 olayla Uşak izliyor" dedi.

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