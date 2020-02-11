Kariyer Fuarı’na 50 bin öğrenci bekleniyor

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himayelerinde Ege Bölgesi'ndeki üniversiteler tarafından mart ayında düzenlenecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'na 50 bin öğrencinin katılımı bekleniyor. Bu yıl Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde organize edilecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) için bölgedeki 16 üniversitenin rektörü ile iş dünyası temsilcileri, EÜ Senato binasında bir araya geldi. İzmir Kültürpark'ta 20-21 Mart 2020 tarihlerinde "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenecek fuarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bir yıl içinde 181 üniversitede kurulan kariyer merkezleri sayesinde öğrencileri iş dünyasıyla bir araya getirdiklerini söyledi. Geçen yıl İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde ilkini gerçekleştirdikleri kariyer fuarında 43'ü kamu olmak üzere 175 firmanın stant açtığını, 500 bine yakın öğrencisi bulunan Ege Bölgesi'nden sadece 11 bin 690 öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini aktaran Atay, bu yıl bu rakamı 50 binin üzerine çıkarmak istediklerini dile getirdi.