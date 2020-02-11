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Kız arkadaşı yüzünden babasını bıçaklamış

Bornova’da tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayıp öldüren Aytekin Albayrak tutuklandı. Cani evladın, kız arkadaşını eve getirdiği için babasıyla tartıştığı ve bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Kız arkadaşı yüzünden babasını bıçaklamış
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde Aytekin Albayrak'ın evde babası Ali Albayrak'ı (58) öldürmesinin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre kız arkadaşıyla eve gelen Aytekin Albayrak, elektriklerin kesik olduğunu fark etti. Alt katında oturan babası tarafından şartelin indirildiğini düşünen Albayrak, babasıyla konuşmak istedi. Yukarı çağırdığı babasından olumsuz yanıt alınca da sinirlendi. Albayrak, binayı ateşe vermek istedi. Baba oğluna engel olmaya çalıştı. İkili arasında çıkan arbedede Aytekin Albayrak, babası Ali Albayrak'ı (58) kalbinden, kardeşi Güntekin Albayrak'ı da elinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan baba hayatını kaybetti, kardeşi ise taburcu edildi. Aytekin Albayrak, ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

İLK KAVGALARI DEĞİL
Aytekin Albayrak, polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Babasıyla sık sık kavga ettiklerini söyleyen Albayrak'ın, olay günü kız arkadaşını eve getirdiği için babasıyla aralarında tartışma çıktığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Albayrak tutuklandı. Öte yandan sık sık tartıştıkları öğrenilen baba-oğulun geçen eylül ayında da karakolluk oldukları ortaya çıktı. Aytekin Albayrak hakkında babasını darbettiği için Pınarbaşı Polis Karakolu'nda işlem yapıldığı belirlendi.

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Kız arkadaşı yüzünden babasını bıçaklamış
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