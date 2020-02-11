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‘Maç sahada kazanılır’

2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı hakkında rakibin ‘tekrar’ başvurusu yapması için konuşan Başkanı Mehmet Sepil, “Maçlar sahada oynansın ve bitsin. Biz Göztepe olarak sahaya çkı tık ve kazandık” dedi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
‘Maç sahada kazanılır’
GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi kararına saygı duyduklarını belirten başkan Sepil, kendileriyle oynadıkları maç sonrası kural hatası itirazları yapan Beşiktaş'a ise göndermelerde bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda 26 Ocak'ta oynanan lig karşılaşmasında 2-1 yendikleri Beşiktaş'ın kural hatası nedeniyle maçın tekrar edilmesi için yaptığı başvuruyu yorumlayan başkan Sepil, "Bu dönemde Türkiye'de çok şey tartışılıyor. Maçlar sahada oynansın ve sahada bitsin. Biz Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu" diye konuştu.

"ERTELEME DEZAVANTAJ"
Çaykur Rizespor karşılaşmasını gününde oynamayı çok istediklerini ifade eden Sepil, "Biz iyi bir hava yakalamıştık. Stadımızdaki ikinci maçımıza çıkacaktık. 95 yıl bekledik, ikinci maçımızı oynayamadık. Karşılaşmayı oynayamamak iyi bir hava yakalayan biz için dezavantaj. Önemli değil, ileride oynarız. Karara saygı duyuyoruz. Yolumuza inandığımız şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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