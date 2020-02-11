‘Maç sahada kazanılır’

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi kararına saygı duyduklarını belirten başkan Sepil,Gürsel Aksel Stadı'nda 26 Ocak'ta oynanan lig karşılaşmasında 2-1 yendikleri Beşiktaş'ın kural hatası nedeniyle maçın tekrar edilmesi için yaptığı başvuruyu yorumlayan başkan Sepil,diye konuştu.Çaykur Rizespor karşılaşmasını gününde oynamayı çok istediklerini ifade eden Sepil, "Biz iyi bir hava yakalamıştık. Stadımızdaki ikinci maçımıza çıkacaktık. 95 yıl bekledik, ikinci maçımızı oynayamadık. Karşılaşmayı oynayamamak iyi bir hava yakalayan biz için dezavantaj.ifadelerini kullandı.