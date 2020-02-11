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Nazarköy’e ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Nazarköy’e ziyaretçi akını
İZMİR'IN Kemalpaşa ilçesinde bulunan boncuk ocaklarıyla ünlü Nazarköy Mahallesi, kış mevsiminde de yoğun ilgi görüyor. Atık camların ateş tuğlalarından örülen ocaklarda, sıcaklığı 1200 dereceyi bulan ısıtma işleminden sonra renklendirilmesi ve usta ellerde şekillendirilmesi tatilciler ve hafta sonu için burayı tercih edenler tarafından ilgiyle izleniyor. Mahalleye gelen ziyaretçiler, rengarenk boncukların eşliğinde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor, doğayla iç içe bir gün geçirerek alışveriş yapma fırsatı buluyor. Köyün tarih kokan sokaklarında yürüyüp, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor.
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Nazarköy’e ziyaretçi akını
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