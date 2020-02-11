Peynir tatlıları için Anadolu’yu geziyor

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş peynir tatlılarını kayıt altına alıyor. Peynir tatlılarına yönelik yaptığı "Kültürüyle ve Tarihiyle Peynir İhtiva Eden Tatlılar" adlı çalışmada, başta Trakya illeri olmak üzere Hatay'dan Balıkesir'e, Diyarbakır'dan Çanakkale'ye kadar 15 şehri dolaşan tarihçi Prof. Dr. Kırımlı, Anadolu'da içinde peynir olan tatlıları tek kaynak altında bir araya getiriyor. Son olarak Manisa'nın Kula ilçesine gelen Kırımlı, ilçeye özgü usulle yapılan höşmerim ve peynir lokmasının yapımı hakkında bilgi topladı.Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Anadolu tarihinde peynirin ve peynir üzerine yapılan tatlıların önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu değerlerin kayıt altına alınarak yaşatılması, farkındalık oluşturarak, sofralardaki yerinin korunması gerektiğini söyledi. Höşmerim tatlısıyla ünlü Balıkesirli olduğu için peynir tatlılarının kendisi için özel bir yeri olduğunu, 3 yıllık sürede 15 ili ziyaret ettiğini dile getiren Kırımlı, "Türkiye'de atalarımızdan kalan yemek kültürünün içerisinde yer alan peynir tatlılarımız unutulmaya yüz tutmuş özel bir gastronomi kültürümüzdür. Türkiye'de şu ana kadar 50 çeşit peynir tatlısını kayıt altına aldım ve bu rakamın üç katı kadar daha olduğunu biliyorum" dedi. Kırımlı, Kula'daki peynir lokması ve höşmerimin diğer bölgelerde yapılanlardan daha farklı olduğunu söyledi.

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