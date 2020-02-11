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Suç örgütü çökertildi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Suç örgütü çökertildi
BALIKESIR'IN Gönen ilçesinde polis ekipleri silahlı suç örgütünden oldukları iddiası ile 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 9'u Gönen'de gözaltına alınırken, 3 kişi de Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet silah ve 100'den fazla mermi ele geçirildi. Zanlılardan 1'i Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgu sonrası serbest bırakılırken, 8 şüpheli Gönen Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı işlemlerinin ardından Gönen Adliyesi'ne sevk edildi. Şahısların, 5 gün önce Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile alakadar olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Suç örgütü çökertildi
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