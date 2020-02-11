Yeni kupalara talibiz

NG Basketbol Süper Ligi'nde son İTÜ deplasmanındaki galibiyetle 19 maçta 16 galibiyete ulaşıp lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradaki yerini koruyan, FIBA Europe Cup'ta üst üste 11 galibiyetlik tarihi seriyle çeyrek finale çıkan Pınar Karşıyaka, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde yarınki Türk Telekom maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Koç Ufuk Sarıca,ifadelerini kullandı.Türkiye Kupası'nı 2014 yılında kendi yönetiminde ilk ve son kez kazanan, 2 yıl sonra bu organizasyonun çeyrek finalinde boy göstermeye hazırlanan Kaf-Kaf'ta Sarıca,diye konuştu. Europe Cup'ta kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen yeşil-kırmızılılarda 2012'de Eurochallenge Cup'ı finalde 1 sayıyla kaçırdıklarını hatırlatan Sarıca şunları söyledi:"Europe Cup'ta çeyrek finale kaldık. Hedefimiz finale çıkıp, 2012'de elimizden kaçırdığımız o Avrupa Kupası'nı kulüp tarihine getirmek, müzemize koymak. Kupanın en iyi 2-3 takımından birisi olduğumuz doğru ama bunun kağıt üzerinde kalmaması lazım.Pınar Karşıyaka olarak 2012- 2016 yılları arasında müthiş başarılara imza attıklarını belirten başarılı antrenör Ufuk Sarıca,ifadelerini kullandı."LARKIN'I milli takım kadrosunda göreceğiz inşallah. Hem bu sene hem de geçen sene gösterdiği performansla Euroleague'in en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Türk olması önemli, bizim için bir avantaj, onun için de önemli bir avantaj. Shane Larkin'i kadroya davet edeceğiz. Scottie de çok önemli bir oyuncu, onu da geçmiş dönemde Türk yapmıştık. Bu konuda karar vermek benim için zor olacak ama o dönem hangisi sağlıklıysa onu aramızda göreceğiz."A Milli Takım'daki başantrenörlük görevini de sürdüren Ufuk Sarıca, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda ilk olarakkarşılaşacaklarını hatırlattı. Çin'deki son FIBA Dünya Şampiyonası'nda dünya devi ABD'yi elinden kaçırıp ardından şanssız bir şekilde üst turlara veda eden ay-yıldızlı ekibimizde Sarıca,dedi.

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