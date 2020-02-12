Arkas için haydi salona

VOLEYBOL CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında bugün Alman ekibi United Volleys'i konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftarların yanlarında olmasının kendilerine güç katacağını belirtti. Almanya'dan 3-2'lik galibiyetle döndüklerini hatırlatan Özden, "Tur kapısını aralayarak döndük. Bu avantajı iyi kullanmayı ve United Volleys'i mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımızın bu önemli maçta yanımızda olması ve takımımıza destek vermesi bize güç katacaktır"
ifadelerini kullandı.