Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Arkas için haydi salona

Arkas için haydi salona

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Arkas için haydi salona
VOLEYBOL CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında bugün Alman ekibi United Volleys'i konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftarların yanlarında olmasının kendilerine güç katacağını belirtti. Almanya'dan 3-2'lik galibiyetle döndüklerini hatırlatan Özden, "Tur kapısını aralayarak döndük. Bu avantajı iyi kullanmayı ve United Volleys'i mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımızın bu önemli maçta yanımızda olması ve takımımıza destek vermesi bize güç katacaktır" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkas için haydi salona
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN