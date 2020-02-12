Bir dal kırmızı gül 10 lira

BUGÜN NELER OLDU

çiçekçiler, 'çiçekçininbayramı' olaraknitelendirilen14 Şubat SevgililerGünü'ne hazırlanıyor.Kenttebu yıl SevgililerGünü'nde 1,5 milyondal gül satışıhedeflediklerinisöyleyen ÇiçekçilerOdası BaşkanıKazım Kış, "Bu senehava şartlarının iyi olmasınedeniyle güller erkenkesildi. Bu nedenle hedefimizgeçen seneye göreyarı yarıya düştü. SevgililerGünü'nde İzmir'degüller dal başına 10 ila 20TL arası fiyattan satılacak"dedi. Her sene eşinegül aldığını söyleyen FatihErniş ise, "Eşime ve kızlarımagül alacağım. Gülfiyatları gayet uygun. Eşimher aldığımda çok mutluoluyor. Kırmızı ve beyazgüllerden oluşan bir buketalacağım" diye konuştu.