Bir dal kırmızı gül 10 lira

İZMİR'DE
çiçekçiler, 'çiçekçinin
bayramı' olarak
nitelendirilen
14 Şubat Sevgililer
Günü'ne hazırlanıyor.
Kentte
bu yıl Sevgililer
Günü'nde 1,5 milyon
dal gül satışı
hedeflediklerini
söyleyen Çiçekçiler
Odası Başkanı
Kazım Kış, "Bu sene
hava şartlarının iyi olması
nedeniyle güller erken
kesildi. Bu nedenle hedefimiz
geçen seneye göre
yarı yarıya düştü. Sevgililer
Günü'nde İzmir'de
güller dal başına 10 ila 20
TL arası fiyattan satılacak"
dedi. Her sene eşine
gül aldığını söyleyen Fatih
Erniş ise, "Eşime ve kızlarıma
gül alacağım. Gül
fiyatları gayet uygun. Eşim
her aldığımda çok mutlu
oluyor. Kırmızı ve beyaz
güllerden oluşan bir buket
alacağım" diye konuştu.