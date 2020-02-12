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Bir dal kırmızı gül 10 lira

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Bir dal kırmızı gül 10 lira
İZMİR'DE çiçekçiler, 'çiçekçinin bayramı' olarak nitelendirilen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor. Kentte bu yıl Sevgililer Günü'nde 1,5 milyon dal gül satışı hedeflediklerini söyleyen Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Bu sene hava şartlarının iyi olması nedeniyle güller erken kesildi. Bu nedenle hedefimiz geçen seneye göre yarı yarıya düştü. Sevgililer Günü'nde İzmir'de güller dal başına 10 ila 20 TL arası fiyattan satılacak" dedi. Her sene eşine gül aldığını söyleyen Fatih Erniş ise, "Eşime ve kızlarıma gül alacağım. Gül fiyatları gayet uygun. Eşim her aldığımda çok mutlu oluyor. Kırmızı ve beyaz güllerden oluşan bir buket alacağım" diye konuştu.
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Bir dal kırmızı gül 10 lira
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